شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اجتماع بين وزيري الخارجية الأوكراني والروسي في 10 مارس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه سيعقد اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في 10 مارس الجاري.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن “كوليبا”، فقد صرح :” أنه من المقرر أن ألتقي لافروف في العاشر من الشهر الجاري، وإذا وصل إلى أنطاليا فسأطير أنا أيضا وأجلس معه”.
يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، كانت قد أكدت أمس الإثنين خططا لإجراء لقاء بين لافروف وكوليبا بمشاركة نظيرهما التركي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
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