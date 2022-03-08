شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اجتماع بين وزيري الخارجية الأوكراني والروسي في 10 مارس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه سيعقد اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في 10 مارس الجاري.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن “كوليبا”، فقد صرح :” أنه من المقرر أن ألتقي لافروف في العاشر من الشهر الجاري، وإذا وصل إلى أنطاليا فسأطير أنا أيضا وأجلس معه”.

يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، كانت قد أكدت أمس الإثنين خططا لإجراء لقاء بين لافروف وكوليبا بمشاركة نظيرهما التركي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.