شكرا لقرائتكم خبر عن في تحدٍ للمجتمع الدولي .. مليشيا الحوثي تطلق صاروخا على سفن بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
لا تزال مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن ، مستمرة في انتهاك كل الأعراف القوانين الدولية.
البحرية الأمريكية أكدت أن الميليشيا، أطلقت صاروخًا على الأقل، باتجاه مياه البحر الأحمر المزدحمة بالسفن خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ونقلت وكالة “أسوشييتد برس”، عن البحرية الأمريكية أن إطلاق الصاروخ وقع يوم السبت في البحر الأحمر.
وذكرت عن المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية في الشرق الأوسط ، قوله: ” على الرغم من أن حركة النقل البحري لم تتأثر في هذه الحالة، إلا أن هذه الأعمال تزعزع الاستقرار وتشكل خطراً على جميع السفن التي تمر عبر ممر مائي دولي”.
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