شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن التبرع بـ 2 مليون دولار مساعدات لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد المساعدات التي قررتها الإمارات، أعلن مجلس الوزراء الكويتي التبرع بمليوني دولار كمساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.

وحسب بيان نشره مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد قرر خلال جلسته الأسبوعية اليوم الإثنين، التبرع بـ “خمسة ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، ومليوني دولار لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين الأوكرانيين”.

وقال المجلس في بيانه: “بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفي ضوء التداعيات الإنسانية وزيادة تدفق اللاجئين من كل من أفغانستان وأوكرانيا، فقد قرر تنفيذاً للتوجيهات السامية، الموافقة على التبرع بمبلغ خمسة ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، ومليوني دولار لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين الأوكرانيين”

وحدد بيان مجلس الوزراء الكويتي طريقة لتلك المساعدات، قائلا: “وذلك عن طريق الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.