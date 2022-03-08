شكرا لقرائتكم خبر عن على وقع انهيار عملتها.. صور بوتين وفريقه العسكري تملأ شوارع عاصمة عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

انتشرت لافتات ضخمة في العاصمة السورية دمشق، تحمل صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كتب عليها «نحن ندعم روسيا – النصر لروسيا – والحق يعلو».

وتظهر بعض الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير دفاعه ورئيس أركان جيشه، كما تظهر صورة بوتين إلى جانب صور الرئيس السوري بشار الأسد.

وقد نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومواقع سورية، الخبر مع نماذج من صور الرئيس بوتين.

ويرى محللون أن هذا الاحتفاء جاء من جهة اقتصادية موالية للنظام السوري، في ظل الأزمة الاقتصادية المعيشية الحادة، التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

وهنا يذكر، أن سامر الدبس، الذي يعتبر من واجهات النظام السوري الاقتصادية، هو من يرأس غرفة صناعة دمشق وريفها.

وبسبب الغزو الروسي على أوكرانيا، تشهد الأسواق ضمن مناطق سيطرة النظام، تخبطا كبيرا وارتفاعا في أسعار المواد الأساسية، فضلاً عن انهيار قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.