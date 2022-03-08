شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انفجار خزانات وقود في غارات روسية على مدينة زيتومير الأوكرانية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد لانفجار خزانات وقود نتيجة الغارات الروسية على مدينة زيتومير الأوكرانية.

وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في تصريحات صحفية مساء أمس الاثنين، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخروج من فقاعة الأوهام”.

وأضاف الرئيس الأوكراني “إن بوتين يحصل على معلومات مغلوطة من المقربين منه.

يشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، دخلت أمس، يومها الحادي عشر على التوالي، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي.

وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادت موسكو على رأسهم الرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.