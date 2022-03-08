شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة سرية.. أمريكا تلجأ إلى هذه الدولة رغم العداء معها لضرب نفط «بوتين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قام مسؤولون أميركيون بارزون، بزيارة سرية إلى فنزويلا، التي تعد من الدول العدائية لأمريكا والحليف الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي الزيارة في محاولة “لإذابة الجليد” مع واحدة من أهم دول تصدير النفط الذي قد تخفف عودته إلى أسواق الطاقة الأمريكية من تداعيات فرض حظر نفط محتمل على روسيا.

وبدأ الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء الأسبوع الماضي في إعلان دعمهم لحظر أمريكي للنفط والغاز الطبيعي الروسي كخطوة مقبلة للضغط على بوتين بسبب الحرب على أوكرانيا.

وحسب “سكاي نيوز عربية”، قاد الوفد الأمريكي خوان غونزاليس، مستشار مجلس الأمن القومي لنصف الكرة الغربي، وفقا لفردين على علم بالزيارة تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لمناقشة السياسة الأمريكية.

ورافقه السفير جيمس ستوري، أبرز دبلوماسي أميركي في كراكاس عندما قطعت إدارة ترامب العلاقات مع مادورو في 2019 .

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يتخذ بعد قرارا بشأن حظر صادرات النفط الروسية.

وأفاد البيت الأبيض أن : هناك محادثات داخلية وأخرى مع شركائنا بشأن وقف استيراد النفط الروسي، متابعًا : “اتخذنا خطوات للحد من ارتفاع أسعار النفط من بينها استخدام جزء من الاحتياطي الاستراتيجي”.

وأضاف في بيان له :” هناك مناقشات جارية داخليا وأخرى مع شركائنا بشأن وقف استيراد النفط الروسي، وهناك محادثات داخلية وأخرى مع شركائنا بشأن وقف استيراد النفط الروسي”.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة هو نتيجة مباشرة لغزو أوكرانيا.

واكمل البيان :” نتحدث عن تنويع مصادر الطاقة ورفعنا إنتاجنا من النفط، وأن هناك أكثر من 8 آلاف ترخيص لحفر آبار للنفط لم يتم استخدامها بعد”.

فيما نقلت صحيفة بلومبيرغ عن مسؤولين أوروبيين، أن المفوضية الأوروبية تراجع استراتيجيتها لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي.

وقبل قليل قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ​يوري بوريسوف​، إن :” أوروبا تدفعنا لوقف ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم-1 ولكننا لم نتخذ بعد هذا القرار”.

وأضاف أن روسيا تعرف إلى أين ستوجه نفطها في حال تخلي أوروبا وأمريكا عن استيراده.

وشدد على أن :” التخلي عن النفط الروسي يهدد بتداعيات قد تؤدي إلى سعر يتجاوز 300 دولار للبرميل”.

واستطرد نائب رئيس الوزراء الروسي بالقول:” سياسات الاتحاد الأوروبي هي التي ترفع أسعار الطاقة ولا علاقة لنا بارتفاعها”.