شكرا لقرائتكم خبر عن «حزب الله» ينشر «ثقافة الموت».. وهتافات «إيران برا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعمل «حزب الله» على فرض ثقافة الموت والقتل والرضوخ في لبنان، وأمس، حاول فرض هذه الثقافة في معرض الكتاب الدولي في بيروت من خلال فرض ثقافة الاحتلال الفارسي ورفع صور الإرهابي قاسم سليماني داخل المعرض، ما أثار غضب ناشطين لبنانيين والذين وصفوه بـ «معرض طهران للكتاب» ومعرض «بلاد فارس»! ما دفع بمجموعة من الشبان اللبنانيين إلى الهتاف: «بيروت حرة حرة إيران طلعي برا» وحصل اشتباك بين الناشطين والقائمين على الجناح الفارسي داخل المعرض.

وعلّق اللواء أشرف ريفي بالقول إن «رفع صورة قاسم سليماني في معرض الكتاب في بيروت هي استفزاز للشعب اللبناني الذي اكتوى بنار الاحتلال الإيراني. معتبرًا أن من وضعها يريد الاستقواء على اللبنانيين، لكن شباب لبنان أقوى من هذا الاستكبار».

من جهة أخرى قال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان إن دار الفتوى كانت وستبقى ضمانة لهوية لبنان العربية، وضمانة لاستقرار البلد وعيشه المشترك. توافقنا مع سماحته على «ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للواقع الاقتصادي - الاجتماعي الذي يشهد انهيارا غير مسبوق وغير محمول من قبل الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني. وأكدنا أنه لا حل لذلك دون إعادة لبنان لعلاقاته الطبيعية مع الإخوة في الخليج، وعودة لبنان إلى الحضن العربي، وإعادة الانسجام مع المنظومة الدولية في ظل سيادة كاملة غير منقوصة».

وأضاف: «كما أنه لا مفر من إصلاح بنيوي وجدي على مستوى إدارات ومؤسسات الدولة كلها، بدءًا بالكهرباء، وبقانون جديد لاستقلالية القضاء، كما والتنسيق مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى برنامج تعافٍ اقتصادي مالي».

وذكر الصايغ أن مفتي الجمهورية أعلن أنه على مسافة واحدة من الجميع، فنحترم المواقف المعلنة لسماحته، وقال: نوافق معه على ضرورة الدعوة للمشاركة الكثيفة بهذه الانتخابات حفاظا على صحة التمثيل. من جهته قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون مخاطبًا قوات الجيش إن «حربنا اليوم، هي حرب إرادات. من يملك الإرادة يصمد ويفوز. إني على يقين وثقة بأن إرادتكم صلبة كما عهدتكم دومًا. لن تنال من عزيمتكم هذه الأزمة، لا بل يعلم القاصي والداني بأنكم رجال أبطال خبر تراب الوطن تضحياتكم وصمودكم. المرحلة دقيقة وحساسة، وتنتظرنا استحقاقات وطنية بالغة الأهمية. اللبنانيون يثقون بكم، كذلك المجتمع الدولي. أنتم خلاص هذا الوطن وضمانة وجوده ومستقبله.