شكرا لقرائتكم خبر عن وليامز تطلع عقيلة على مبادرة لإجراء الانتخابات الليبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصاعد التوتر في ليبيا، بعدما هدد محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لعبدالحميد الدبيبة، باستخدام القوة لضمان استمرار الحكومة السابقة في موقعها بالعاصمة طرابلس، في حين ناقشت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أمس الإثنين، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المبادرة التي أطلقتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء مختارين من مجلسي النواب والدولة، للخروج بالقاعدة الدستورية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

والتقت وليامز، صالح، أمس، في القبة شرق ليبيا، واتفقا بحسب تغريدة لها عبر «تويتر» على أن إجراء الانتخابات في الوقت المناسب وفق قاعدة دستورية سليمة هو السبيل الأمثل للمضي قدماً، ويعكس الطموحات الحقيقية للشعب الليبي، لا سيما 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت.

وجددت وليامز دعوتها إلى الحفاظ على الهدوء، وأكدت على أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم، مبدية تطلعها لاستلام الترشيحات من كلا المجلسين في الأيام القادمة.

وفي وقت سابق، أمس، قال رئيس أركان القوات الموالية لرئيس الحكومة السابق عبدالحميد الدبيبة: إذا لم تلبّ حقوقنا سننتزعها نزعا، كما رفض وجود وزارة دفاع جديدة في الحكومة المكلفة من البرلمان، مضيفا: لن نسمح بتقسيم المؤسسة العسكرية.