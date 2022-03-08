شكرا لقرائتكم خبر عن غياب الأيديولوجية يحول دون نشوب حرب باردة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساءلت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية عما إذا كانت الصين والولايات المتحدة في حرب باردة ثانية بالفعل.

وبحسب مقال لـ «سيد فراز حسين نقفي»، الباحث في العلاقات الدولية بمعهد الدراسات الإقليمية في باكستان، خلال رئاسة دونالد ترامب، انتشر مصطلح «الحرب الباردة الثانية»، في سياق التنافس بين الولايات المتحدة والصين.

وتابع يقول: من خلال سعيها لأن تصبح الاقتصاد الأسرع نموًا في جميع أنحاء العالم، تتحدى الصين النظام الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة وتضع الأساس لتصبح قوة عسكرية عظمى، بإنفاق عسكري يقترب من 250 مليار دولار، وإنشاء قواعد عسكرية أجنبية.

وأردف: تؤثر هذه الإجراءات على تصورات الولايات المتحدة بأن صعود الصين يمثل تهديدًا، وبالتالي بدأت منافسة عالمية جديدة بين البلدين على مركز الهيمنة.

ومضى يقول: تشترك الحرب الباردة الثانية في أوجه تشابه مع الحرب الباردة الأصلية (1945-1991) في العديد من الجوانب.

وأشار إلى أن أول هذه الأوجه هو أنه خلال الحرب الباردة، كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي المتنافسين الرئيسيين على وضع القوة العظمى، ومع ذلك، تم نزع فتيل خطر نشوب صراع عسكري نشط بين البلدين إلى حد كبير بسبب الردع النووي. وتابع: سمح هذا لكل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بالتعاون في مواجهة التحديات العالمية الكبرى، مثل حل أزمة قناة السويس عام 1956.

سياق التنافس

وأوضح الكاتب سيد فراز حسين نقفي، أنه على الرغم من أن الردع النووي لا يزال قابلاً للتطبيق حتى يومنا هذا، إلا أن سياق التنافس بين الولايات المتحدة والصين يرجع إلى الترابط الاقتصادي، حيث بلغت العلاقات التجارية 660 مليار دولار في عام 2018، بينما ظلت التجارة الأمريكية مع الاتحاد السوفيتي منخفضة طوال الحرب الباردة.

واستطرد: مع ذلك، فإن الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين قد قللت إلى حد ما من اعتمادهما المتبادل، مما أتاح مساحة لسلوك أكثر تباينًا في السياسة الخارجية.

ولفت إلى أن الوجه الثاني يتمثل في أن محور التنافس في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كان متمركزًا عبر أوروبا في جزءيها الغربي والشرقي، على التوالي.

وأضاف: لمنع توسع الاتحاد السوفيتي، نشرت الولايات المتحدة أصولًا عسكرية في أوروبا وشكلت حلف شمال الأطلنطي (الناتو) العسكري.

وتابع: في الحرب الباردة الثانية، آسيا هي بؤرة التنافس بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب الكاتب، شكلت الولايات المتحدة شبكات جديدة من الدول المتحالفة لتطويق الصين، بما في ذلك رباعي الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، وكذلك معاهدة أوكوس، التي تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا. وأضاف: بشكل روتيني، تنتشر البحرية الأمريكية في الممرات البحرية المتنازع عليها لردع المغامرات العسكرية الصينية.

صراع مباشر

وتابع الكاتب بمقاله في مجلة «ناشيونال إنترست» قائلا: ثالثًا، هيمنت الحرب الباردة إلى حد كبير على الحرب بالوكالة حول العالم، بدلاً من الانخراط بنشاط في صراع عسكري مباشر، موّل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وسلحا الجماعات المعارضة في الأراضي الأجنبية، وبلغت ذروة ذلك في 3 صراعات رئيسية بالوكالة هي الحرب الكورية (1950-1953)، حرب فيتنام (1955-1975)، وأفغانستان (1979-1990).

وأردف: على الرغم من عدم وجود مثل هذا الصراع بالوكالة بين الولايات المتحدة والصين حتى الآن، فإن كلا البلدين يدعمان الفصائل المتنافسة في الخارج، إما عسكريًا أو دبلوماسيًا.

وأشار إلى أن الصين تعارض سياسات الولايات المتحدة في دول مثل سوريا والعراق، وتعارض تغيير النظام في الأولى وترى أن الوجود الأمريكي في الأخيرة هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار والاستفزاز.

ومضى يقول: من ناحية أخرى، لدى الولايات المتحدة تاريخ في تسليح الجماعات المسلحة لمتابعة أجندة سياستها الخارجية، سواء في أفغانستان خلال الثمانينيات أو في الصراع السوري الحالي، وفي الآونة الأخيرة، أزالت الولايات المتحدة أيضًا «حركة تركستان الشرقية» من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وهي خطوة تنظر إليها الصين بريبة.

وأضاف: بالتالي، على الرغم من عدم وجود أي صراع نشط بالوكالة بين الولايات المتحدة والصين، فإن سياساتهما الخارجية تقربهما من الوكيل.

الحرب الباردة

لكن، وبحسب الكاتب سيد نقفي، على الرغم من التشابه المشترك مع الحرب الباردة الأولى، فإن قابلية جدوى الحرب الباردة الثانية أمر مشكوك فيه للعديد من الأسباب.

وأوضح أن أول هذه الأسباب هو أن التنافس في الحرب الباردة استند إلى الاختلافات الأيديولوجية، حيث كان يُنظر إلى انتشار الشيوعية في الدول التي تم إنهاء استعمارها على أنه تهديد للطبيعة الرأسمالية للنظام الليبرالي الغربي، وبالمثل، كان ينظر إلى الرأسمالية الغربية إلى حد كبير من قبل الكتلة الأخرى على أنها جزء من أجندة إمبريالية لتوطيد السيطرة على العالم.

وتابع: مع ذلك، في الإجراءات المعاصرة، الاختلافات الأيديولوجية أقل تواجدًا بين الولايات المتحدة والصين، لقد انفتحت الصين على العالم الخارجي واستفادت بشكل كبير من الرأسمالية، من الناحية الاقتصادية، أعادت الصين الآن هيكلة اقتصادها في شراكة بين القطاعَين العام والخاص، ولا تتمسك بمبادئ الشيوعية ولا تردد دعمها للفصائل الشيوعية في منظور سياستها الخارجية. وأضاف: تعتبر الولايات المتحدة أيضًا الصين منافسًا جيوسياسيًا أكثر من كونها تهديدًا أيديولوجيًا.

ونبّه إلى أن هذه المنافسة غير الأيديولوجية حالت دون تشكيل كتلة واضحة بشكل صارخ، مضيفًا: لا تدعي الصين أنها زعيم أي كتلة، كما أنها لا تملك التواصل الثقافي لإلهام الدول الأخرى للانضمام إليها.

تحدي هيمنة

وأضاف: تتحدى الصين هيمنة الولايات المتحدة على الهيكل الاقتصادي الدولي، ولكنها لا تمتلك أي خطر على الشراكات الأمنية المختلفة للولايات المتحدة.

وتابع: بالمثل، على الرغم من كونها صاحبة ثاني أكبر إنفاق عسكري في العالم، لا تزال الصين متخلفة عن الولايات المتحدة وروسيا في تطوير الأسلحة، وقد أدى ذلك إلى تضييق نطاق الشراكات الأمنية الصينية مع الدول المتوسطة أو الضعيفة في محاولة لتوسيع نفوذها.

وأردف: في المقابل، تعتمد الصين على دول معينة في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع مناطق متعددة، على سبيل المثال، في أوروبا الشرقية، تعمل الصين على تطوير شراكات اقتصادية بسبب علاقاتها مع روسيا، حيث إن الأولى لها تأثير تاريخي في المنطقة، وبالمثل في الشرق الأوسط، تحصل الصين على عقودها النفطية في العراق ومشاريع إعادة الإعمار في سوريا بسبب تعاونها الوثيق مع روسيا وإيران. وتابع: على الرغم من أن الصين كانت تتوقع إنشاء تحالف غير رسمي في شكل منظمة شنغهاي للتعاون، إلا أنها لم تفعل شيئًا يُذكر لترجمة أهدافه إلى واقع، المنظمة ليست إقليمية حيوية مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا أو الاتحاد الأوروبي.

وخلص الكاتب إلى أنه في ظل غموض مفهوم الحرب الباردة الثانية، من الواضح أن جدوى حرب باردة في ظل التنافس بين الولايات المتحدة والصين ضئيلة للغاية.