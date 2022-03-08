شكرا لقرائتكم خبر عن «فلسطين»: إسرائيل تمعن باعتداءاتها وتنفذ إعدامات ميدانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن إسرائيل تواصل تصعيد إجراءاتها واعتداءاتها في فلسطين من خلال الإعدامات الميدانية التي تستهدف الشباب، حيث استشهد الشاب كريم القواسمة في مدينة القدس، والطفل يامن جفال من أبو ديس، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينة «وفا».

وأضاف أشتيه في جلسة الحكومة الفلسطينية أمس الإثنين، في رام الله، «كما تواصل إسرائيل تكثيف الاستيطان في مساحات واسعة من أرضنا مستغلة انشغال المجتمع الدولي بالحرب الدائرة في أوكرانيا، ونتطلع لأن تضع الحرب أوزارها هناك، بما يكفل الأمن والسلام الدوليين ويحافظ على سلامة المدنيين الذين هم ضحايا الحروب».

ونقلت الوكالة عن أشتية القول: نتطلع لأن يقوم المجتمع الدولي بتطبيق القانون الدولي على إسرائيل وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بفلسطين، مضيفا: «من سخريات السياسة الدولية أن تحاول إسرائيل الدولة المحتلة لفلسطين أن تكون وسيطًا لحل الأزمة في أوكرانيا».