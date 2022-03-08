شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن وقف إطلاق النار في عدة مناطق أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا وقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية، بدءاً من العاشرة صباحاً.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار ابتداءً من الساعة العاشرة صباح 8 مارس، واستعداده لفتح ممرات إنسانية من كييف، وتشيرنيغوفا، وسومي، وخاركوف، وماريوبول".

وقالت في بيانها: إنه "بناءً على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نعلن فرض نظام وقف إطلاق النار (نظام التهدئة) بعد الساعة 10:00 صباحاً, وافتتاح ممرات إنسانية".

وكانت قد اختتمت الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي جرت في بيلاروسيا، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء التصعيد العسكري، دون التوصل إلى نتائج ملموسة.

وقال مساعد الرئيس الروسي (رئيس الوفد المفاوض) فلاديمير ميدينسكي: إن توقعات موسكو من المفاوضات مع الجانب الأوكراني لم تتحقق، لكن الاتصالات ستستمر.