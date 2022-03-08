عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 12 يوما من الحرب.. أوكرانيا تكشف عن خسائر فادحة

الثلاثاء 8 مارس 2022

الخليج 365

قدرت أوكرانيا، خسائرها في البنية التحتية، بنحو 10 مليارات دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل 12 يوما.



وقال وزير البنية التحتية في أوكرانيا أوليكسندر كوبراكوف، الإثنين، إن بلاده تعرضت لأضرار في البنية التحتية تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار منذ بدء "الغزو الروسي".

أضاف كوبراكوف، في تصريحات بثها التلفزيون أن هذا الرقم حتى يوم الأحد، مضيفا أنه "سيتم إصلاح معظم المباني (المتضررة) في غضون عام، أما المتضررة بشدة ففي غضون عامين"، وذلك حسب رويترز.

وقال كوبراكوف إنه تم إجلاء 40 ألفا من مدينة خاركيف، بشرق البلاد يوم الأحد.

وناشدت أوكرانيا، روسيا السماح للمدنيين بمغادرة مدن أخرى، وقال فاديم دينيسنكو، المسؤول بوزارة الداخلية، إن 4 آلاف مدني مازالوا بحاجة إلى إجلائهم من ضواحي العاصمة كييف.

وأضاف دينيسنكو، أن "روسيا تبذل كل ما في وسعها لمنع الممرات (الإنسانية)".

السلع الزراعية

وعلقت الحكومة الأوكرانية تصدير العديد من السلع الزراعية وسط الحرب الروسية على البلاد.

وقالت وكالة إنترفاكس يوكرين للأنباء، الأحد، نقلا عن قرار حكومي إنه تم تعليق صادرات الجاودار- حبوب تستخدم في الخبز- والشوفان والدخن - نوع من الحبوب-، والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية.

وأوكرانيا منتج ومصدر زراعي رئيسي على مستوى العالم.

وتهيمن الحبوب والزيوت النباتية على صادراتها.

وتستورد الدول العربية مجتمعة، بنسبة 60% من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا إضافة إلى فرنسا ورومانيا.

لكن لروسيا وأوكرانيا ثقل دولي خاص في توريد العالم العربي بالحبوب، نظرا لسعرها المنخفض في البلدين.