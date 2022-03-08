البنتاجون: نعتقد أن بوتين يحاول تجنيد مقاتلين أجانب للقتال في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(د ب أ):

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) ، جون كيربي، إن الوزارة تعتقد أن التقارير التي تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول تجنيد مقاتلين أجانب للقتال في أوكرانيا نيابة عن القوات الروسية صحيحة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نسبت يوم الاثنين لمسؤولين أمريكيين قولهم إن روسيا جندت بعض المقاتلين الأجانب ذوي الخبرة الجيدة في حرب المدن، تمهيدا لنقلهم إلى أوكرانيا، وذلك مع تزايد احتمالات نشوب حرب مدن بين القوات الروسية والجيش الأوكراني.

وأضاف كيربي في تصريحات أوردتها شبكة (سي إن إن): "لدينا مؤشرات تؤكد هذه القصة بأنهم في الواقع يحاولون تجنيد مقاتلين أجانب، والتي نجد أن الجدير بالملاحظة أنه في ظل توقف التقدم العسكري داخل أوكرانيا مع وجود أكثر من 150 ألف جندي، وخاصة في الشمال، وجد السيد بوتين أنه من الضروري محاولة تجنيد مقاتلين أجانب لهذه الحرب التي يخوضها".