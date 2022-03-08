بالأسماء.. تسمم 6 أشخاص من أسرة واحدة في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الإثنين، بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة غذائية في منزلهم الكائن بقرية الإصلاح بحري التابعة لمركز فوه في كفر الشيخ.

ورصدت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول 6 أشخاص مصابين بإعياء شديد إلى قسم الأستقبال والطوارئ بمستشفى فوه المركزي، ومستشفى فوه للتأمين الصحي، نتيجة حادث التسمم.

وتبين إصابة كل من "حسن.إ.ش"،37 عامًا، و"حبيبة.ح.إ"، 15 عامًا، و"إسماعيل.ح.ش"، 19 عامًا، و"سعد.ح.ش"، 8 أعوام، و"محمد.ح.ش"، 6 أعوام، و"رشا.م.س.ع"، 33 عامًا.