زيلينسكي يتهم القوات الروسية بإفشال إجلاء المدنيين

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، الجيش الروسي بإفشال إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية، التي كان من المقرر إقامتها في البلاد بعد محادثات ثنائية.
وقال زيلينسكي في فيديو نشره عبر تطبيق تليجرام: «كان هناك اتفاق بشأن الممرات الإنسانية.. هل يطبّق ذلك؟ ما يطبّق هو الدبابات الروسية، والغراد (راجمات الصواريخ)، والألغام الروسية».
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