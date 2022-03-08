بوتين يعلن أنه لن يرسل مجندين أو جنود احتياط إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، أنه لن يرسل مجندين أو جنود احتياط للقتال في أوكرانيا، مؤكدًا أن الهجوم ينفذه «عسكريون محترفون» يحققون «الأهداف المحددة».

وقال بوتين في كلمة متلفزة بمناسبة الثامن من مارس الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة، «أريد أن أؤكد أن المجندين لا يشاركون ولن يشاركوا في القتال. ولن يستدعى كذلك جنود الاحتياط».

وأضاف أن «الأهداف المحددة ينفذها فقط عسكريون محترفون. وأنا متأكد من أنهم يضمنون بشكل فعال الأمن والسلام للشعب الروسي».