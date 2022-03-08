روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار غدا في مناطق بأوكرانيا

أعلنت روسيا، مساء الإثنين، وقفًا محليًا لإطلاق النار في مدن أوكرانية عدة، الثلاثاء، اعتبارًا من الساعة 07:00 ت غ للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية.

وقالت خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة بالعمليات الإنسانية في أوكرانيا، في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، إن «روسيا الاتحادية تعلن وقفًا لإطلاق النار اعتبارًا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو (07:00 ت غ) يوم الثامن من مارس» بهدف إجلاء مدنيين أتوا من كييف، وكذلك من مدن سومي وخاركيف وتشيرنيغيف وماريوبول.