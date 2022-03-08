البنتاغون تتّهم موسكو بتجنيد مقاتلين سوريين للقتال في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مارس - 2022 12:31 صباحًا

تواصل دول الغرب اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتماده على مقاتلين أجانب في حربه على اوكرانيا. وفي آخر المستجدات، اتهم البنتاغون موسكو بمحاولة تجنيد سوريين للقتال الى جانب الجيش الروسي.

وفي التفاصيل، كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، جون كيربي، أن موسكو “تحاول تجنيد مقاتلين سوريين”، ويبدو أن الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) سيعتمد على مقاتلين أجانب في الحرب على أوكرانيا”.

جاء كلام كيربي في مؤتمر صحفي، الاثنين، أكد خلاله أن “القوات الأوكرانية لا تزال تحتفظ بقدراتها، والمجال الجوي لا يزال متنازعا عليه”، كما أن “القوات الأوكرانية ألحقت أضرارا كبيرة بالآليات العسكرية الروسية”.

وكان تقرير لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، المختصة بمراقبة حقوق الإنسان في سوريا، قد كشف أن ضباطا روس طلبوا من أجهزة الأمن السورية تسجيل أسماء المقاتلين المتمرسين بحرب المدن، فيما يبدو أن تحضير لنقلهم للقتال في أوكرانيا، لافتا الى ان ضباطا روس طلبوا من أجهزة الأمن السورية تسجيل أسماء المقاتلين المتمرسين بحرب المدن، في حين بدأت جماعات المعارضة المسلحة في جمع الأسماء لدعم أوكرانيا.

وبشأن دعم صمود أوكرانيا أمام الجيش الروسي، قال كيربي إن “الأسلحة التي نرسلها لأوكرانيا تصل إلى القوات الأوكرانية التي تستخدمها بفعالية والجميع يستطيع رؤية نتائج ذلك بشكل واضح”، موضحًا أن واشنطن تناقش الخيارات لتعويض الدول التي قد تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة، لكنه قال إن “القرار لم يتخذ بعد بانتظار تجاوز العقبات اللوجستية”.

وفيما أكد أن الروس مازالوا يتلقون “مقاومة صلبة” وتحديات لوجستية في الشمال الأوكراني، قائلا: ” نعتقد أن الروس يعانون من مشاكل في المعنويات ومشاكل في الإمداد والوقود والطعام”، أشار المتحدث باسم البنتاغون أنه “مع استمرار شعور الروس بالإحباط وعدم إحراز تقدم ملحوظ باستثناء بعض التقدم في الجنوب يعتمدون أكثر على استهداف التجمعات السكنية عن بعد ما يسبب خسائر مدنية وبشرية أكبر وذلك تعويضا عن عدم تحقيقهم مكاسب على الأرض”، معتبرا أن اعتماد روسيا على الضربات الصاروخية بعيدة المدى يؤدي إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية.

وجدد كيربي التأكيد على أن الولايات المتحدة “لن ترسل قوات أميركية للقتال داخل أوكرانيا”.