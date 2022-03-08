أطفال أوكرانيا.. مخاوف أممية من عمليات عنف واستغلال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 11:47 مساءً

في اطار استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، تتعزّز المخاوف على أمن الأطفال الأوكران وسلامتهم.

وفي هذا الشأن، حذّر صندوق الأمم المتحدة للطفولة، الاثنين، من تعرض الأطفال للعنف والاستغلال “وخطر الاتجار بهم” في أوكرانيا، مضيفا “لا بد من بذل الجهود لإعادة لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع ذويهم”.

وتوقع الصندوق “زيادة الخسائر في صفوف الأطفال مع اقتراب النزاع من الأماكن كثيفة السكان”، وكشف أن “نصف اللاجئين في أوكرانيا هم من الأطفال”، معربًا عن قلقه إزاء الخطر المحدق بالأطفال الناجم عن الألغام والقذائف”.

الى ذلك، أفاد بأن اليونيسيف قدمت 40 طنا من المعدات من شأنها تلبية احتياجات 20 ألف طفل وأم”، في البلاد، مشددا على التزامهم بالبقاء على الأرض في أوكرانيا للقيام بالواجب، وأكد أن الفرق المتنقلة لحماية الأطفال تعمل على حمايتهم في كل مكان”، مضيفا “ولكننا بحاجة إلى الدعم”.

وفيما ذكر بأن جميع الأطراف في أوكرانيا يقومون بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية الأطفال، دعا الصندوق إلى تجنب استخدام المتفجرات لا سيما القنابل العنقودية بالمناطق السكنية، قائلا إن “الأخطار المحدقة بسبعة ملايين ونصف مليون طفل في أوكرانيا ارتفعت مع النزاع الأخير”،و أن “الملايين في أوكرانيا يخشون الخروج من منازلهم لشراء الأغذية”.

وتأتي تحذيرات الصندوق بعد يومين من كشف مبعوثين دوليين عن استخدام روسيا لقنابل عنقودية في مناطق سكنية.