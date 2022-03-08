في سبيل إجلاء المدنيين.. روسيا تعلن وقف النار بدءًا من صباح الغد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 11:28 مساءً

يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة حول الحرب في أوكرانيا على وقع نزوح الملايين من المدنيين، بالاضافة الى حصار ملايين آخرين في مناطقهم من دون غذاء وأدوية.

وأعلن المنسق الأممي لشؤون اللاجئين عن عجز الأمم المتحدة عن مساعدة المدنيين بسبب شدة المعارك العسكرية، مطالبا بالعمل على ممرات آمنة في أسرع وقت لايصال المساعدات للمدنيين.

في هذا السياق،أعلن مندوب روسيا في الأمم المتحدة استعداد بلاده لتقديم المساعدة لإجلاء المدنيين في أوكرانيا، زاعمًا أن القوات الروسية لا تمنع خروجهم من أوكرانيا.

وفي التفاصيل، أعلنت روسيا انها ستسمح بفتح ممرات إنسانية آمنة من كييف وخاركيف وسومي وماريوبول وأن وقف إطلاق النار سيبدأ الساعة العاشرة صباح الغد بالتوقيت المحلي، لافتة الى ان قرار وقف إطلاق النار يهدف لإجلاء المدنيين من كييف ومدن أوكرانية.

واذ اشار الى ان الجيش الروسي سينفذ وقفا لإطلاق النار اعتبارا من الغد، ذكر المندوب الروسي أن أوكرانيا تواصل تجاهل مطالب موسكو الأمنية داعيًا الاوكرانيين الى وقف نشر الأسلحة الثقيلة في مناطق المدنيين ولافتا الى ان استهداف الممرات الإنسانية انتهاك للقانون الدولي.

في المقابل، تتهم أوكرانيا القوات الروسية بخرق وقف اطلاق النار وعرقلة خروج المدنيين الى مناطق أكثر أمنا، وأكدت نائبة وزير الخارجية الأوكراني”أمينة جباروف” أنه لا يمكن إجلاء الناس في ظل القصف الروسي، معتبرةً ان روسيا أظهرت نفسها عدوا وتنتهك القانون الدولي.

وفي حديث لقناة العربية، أكدت أن مئات المدنيين يلقون حتفهم بسبب القصف الروسي العشوائي، وقالت: “الخطوط الحمر بالنسبة لنا سلامة أراضينا كافة “، مشدّدة على وجوب مغادرة الجيش الروسي الأراضي الاوكرانية فورا.