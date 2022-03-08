واشنطن تواصل تعزيزاتها العسكرية شرقي أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

تعزّز الولايات المتحدة وجودها العسكري في دول شرق اوروبا التي تمثّل الجناح الشرقي لحلف الأطلسي(الناتو)، فيما تتواصل المعارك العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني على الأراضي الأوكرانية.

وفي السياق، أمر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، بنشر 500 جندي إضافي سينتقلون من الولايات المتحدة إلى أوروبا لتعزيز الوجود العسكري الأميركي في الجناح الشرقي لحلف الناتو. وفق ما أعلن مسؤول رفيع في البنتاغون.

وكشف المسؤول أن أوكرانيا لا تزال تحتفظ بقدراتها الجوية فيما يتعلق بمواجهة الغزو الروسي، وأن المجال الجوي الأوكراني لا يزال متنازعا عليه، مشيرًا إلى أن تقديرات وزارة الدفاع الأميركية أن جميع القدرات القتالية التي حشدتها روسيا على الحدود باتت داخل أوكرانيا.

وكانت روسيا حشدت قبل بدء هجومها الواسع على أوكرانيا في 24 فبراير، نحو 130 ألف عسكري روسي.

في سياق متصل، لفت مسؤول البنتاغون إلى أن وزارة الدفاع الأميركية “لا ترى إشارات لنقل قوات روسية إضافية من أجزاء أخرى من روسيا نحو أوكرانيا في هذه المرحلة”، معربًا عن شكوك بأن الروس يحاولون تجنيد أجانب خصوصا من الجنسية السورية للمشاركة في القتال ولا يمكنني تقدير العدد و مدى جاهزية هؤلاء للقتال”.

واذ كشف أنه تم إطلاق أكثر من ٦٢٥ صاروخ بين قصيرة و متوسطة وباليستية وأرض جو وكروز منذ بدء الغزو الروسي، قال المسؤول الرفيع في البنتاغون”نناقش الخيارات لتعويض الدول التي ستقرر إرسال مقاتلاتها إلى أوكرانيا”.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أعلن، الأحد، أن بلاده “تعمل جاهدة” للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية.

وأفادت تقارير بأن الاتفاق قد ينص على تسليم أوكرانيا مقاتلات من طراز ميغ-29 تعود إلى الحقبة السوفياتية، بما أن الطيارين الأوكرانيين مدرّبون عليها.

وعزز حلف شمال الأطلسي دفاعاته شرق أوروبا، عبر نشر قوته للرد السريع للمرة الأولى، وإرسال الآلاف من جنود الحلف إلى دول الجناح الشرقي، ووضع أكثر من 130 طائرة مقاتلة وأكثر من 200 سفينة في البحر في حالة تأهب.