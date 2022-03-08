شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حيل إيران لتسويق بضائعها بدولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت تقارير سورية أن البضائع ذات المصدر الإيراني، تتزاحم في أسواق شمال وشرق سوريا من بينها مدينة الرقة.

وأضافت أن البضاعة الإيرانية، صارت هي الأكثر تداولًا في أسواق المنطقة، حيث لا تقتصر البضاعة الإيرانية الموجودة في أسواق شمال شرقي سوريا على الأدوات الكهربائية أو المنزلية فقط.

وأوضحت أنه توجد في أسواق المنطقة مواد غذائية من مصادر إيرانية كالزيوت النباتية والمواد الخاصة بالأطفال مثل البسكويت والمقبلات، والخضار.

كما تقوم إيران بإغراق الأسواق بالألبسة والأحذية، حيث دخلت البضائع الإيرانية سوق المنطقة منذ مدة قريبة إلا أنها لا تزال خارج دائرة الثقة بالنسبة للزبائن.

السعر المنخفض للبضائع الإيرانية، مقارنة بالبضائع من مصادر أخرى، يجعلها عامل جذب للتجار، واعتياد الزبائن على شرائها هو مسألة وقت.

يذكر أن البضائع الإيرانية، تدخل إلى المنطقة عبر معبر “سيمالكا” الحدودي الذي يربط مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا بـ إقليم كردستان العراق.