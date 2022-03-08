شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول روسي يهدد الغرب بسبب النفط.. ماذا يحدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توعد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الغرب بسبب النفط، والعقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة على بلاده بسبب التدخل العسكري في أوكرانيا.

وقال نوفاك: “إن التخلي عن النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية، وقد يصل سعر البرميل إلى 300 دولار”.

يذكر أنه مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الثاني عشر، أحكمت القوات الروسية تطويق العاصمة الأوكرانية كييف تمهيدا لاقتحامها.

وحذرت وزارة الدفاع الأوكرانية من أن القوات الروسية تتقدم من محور مدينة سومي شرق العاصمة كييف، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 2200 هدف عسكري منذ بدء العملية في أوكرانيا.

وطالت الغارات الروسية في الساعات الماضية مواقع في مدينة أوديسا على ساحل البحر الأسود وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية.