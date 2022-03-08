شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الدفاع الروسية: مدمرتان أمريكيتان مزودتان بصواريخ موجهة دخلتا مياه بحر البلطيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام، أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت قبل قليل، أن مدمّرتين أمريكيتين مزوّدتين بصواريخ موجهة دخلتا مياه بحر البلطيق.

وأضافت أن المدمرتين الأمريكتين”دونالد كوك” وفورست شيرمان” المزودتين بصواريخ موجهة دخلتا مياه بحر البلطيق.

ويأتي هذا وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية غزوها لأوكرانيا، فيما مدت دول غربية “كييف” بأسلحة دفاعية، وهو ما نددت به روسيا.

كما زادت حدة التوتر بعد إعلان البيت الأبيض عن دخوله في محادثات لوقف استيراد النفط الروسي، في حسنت أكدت روسيا أن هذه الخطوة سترفع سعر برميل النفط إلى 300 دولار.