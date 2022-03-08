شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بوتين يعلن أنه لن يرسل مجندين أو جنود احتياط إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لن يرسل مجندين أو جنود احتياط إلى أوكرانيا.

وكانت روسيا قد أعلنت قبل قليل، وقفا لإطلاق النار في مناطق بأوكرانيا اعتبارا من صباح الغد.

وكشف مسؤول أمريكي أن روسيا قد تقصف أهدافا بالجناح الشرقي للناتو.

كما كشف هذا المسؤول أن نحو ١٥٠ ألف جندي روسي أصبحوا على الأراضي الأوكرانية.