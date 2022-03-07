الاتفاق النووي يواجه تهديد التلاشي بسبب الحرب

ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي أن أي اتفاق نووي مُجدد محتمل سيكون «اتفاقًا شديد التعقيد» يتضمن عددًا من الخطوات والمتواليات. كما أقر بأن مفتشيه يواجهون مهمة صعبة في سد الثغرات التي خلفتها إيران في حيازة أشرطة المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقييد الوصول وسط التوترات، وقال إن المفتش يجب أن يتأكد من أن كل شيء «يتم احتسابه على أكمل وجه بالنسبة للجرام».

جاء ذلك في ظل أثر التكهنات التي تلت تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأن الاتفاق المرتقب لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني قد يتأخر أو حتى تتلاشى فرصه بسبب الأزمة في أوكرانيا.

تحفظ إيران

في حين أبدت إيران رد فعل متحفظ إزاء مطالب روسيا ذات الصلة بالمفاوضات النووية الإيرانية.

وقال مسؤول إيراني رفيع الإثنين، إن بلاده تبحث عن «طرق مبتكرة» لاستعادة اتفاقها النووي مع القوى العالمية بعد أن ربط وزير الخارجية الروسي العقوبات على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا بالمفاوضات الجارية.

تقدم تغريدة علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني القوي، أول اعتراف رفيع المستوى بمطالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

كتب شمخاني: «يتصرف المشاركون في فيينا ويتفاعلون بناءً على الاهتمامات وهذا أمر مفهوم». «تفاعلاتنا... مدفوعة أيضًا بمصالح شعبنا فقط. وبالتالي، فإننا نقوم بتقييم العناصر الجديدة التي تؤثر على المفاوضات، وبالتالي سنبحث عن طرق إبداعية للإسراع بإيجاد حل».

في الأيام الأخيرة، أشار المفاوضون من جميع الأطراف في فيينا إلى أن صفقة محتملة باتت وشيكة، حيث وافق رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على جدول زمني مع إيران يكشف عن إجابات لأسئلة طال أمدها بشأن برنامج طهران.

لكن لافروف قال السبت، إنه يريد «ضمانات على الأقل على مستوى وزير الخارجية» بأن العقوبات الأمريكية لن تؤثر على علاقة موسكو بطهران.

وألقى ذلك بظلال من الشك على شهور من المفاوضات التي استمرت حتى الآن لاستعادة اتفاق 2015، والذي شهد موافقة إيران على الحد بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

شهد الاتفاق النووي لعام 2015

قيام إيران بوضع أجهزة طرد مركزي متطورة في المخازن تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الحفاظ على تخصيبها عند درجة نقاء 3.67 % ومخزونها عند 300 كيلوجرام فقط (661 رطلاً) من اليورانيوم

اعتبارًا من 19 فبراير، تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مخزون إيران من كل اليورانيوم المخصب كان قرابة 3200 كيلوغرام (7055 رطلاً)

تم إثراء بعضها بنسبة تصل إلى 60 % وهي خطوة فنية قصيرة من مستويات الأسلحة بنسبة 90 %