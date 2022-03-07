موسكو: برميل النفط قد يصل إلى 300 دولار إذا تم حظر النفط الروسي

قالت روسيا في بيان عاجل، قبل قليل، إن برميل النفط قد يصل إلى 300 دولار إذا تم حظر النفط الروسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يمكن أن تصدر فيه الولايات المتحدة قرارًا بحظر الواردات النفطية الروسية كعقوبة جديدة ضد موسكو بعد حربها على أوكرانيا.