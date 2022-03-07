موسكو: المفاوضات مع كييف لم تكن بمستوى التطلعات

أعلن كبير المفاوضين الروس في المحادثات بين موسكو وكييف أن الجولة الثالثة من المفاوضات التي جرت الإثنين في بيلاروس وتركّزت على فتح ممرات إنسانية لم تكن "بمستوى تطلعات" موسكو.
وقال فلاديمير مدينسكي في تصريحات نقلها التلفزيون "لم تكن المفاوضات بمستوى تطلعاتنا"، مضيفا "نأمل أن نتمكن في المرة المقبلة من تحقيق تقدّم أكبر".
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