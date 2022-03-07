المملكة تدين الهجوم على معسكر موندورو

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع على معسكر "موندورو" التابع للجيش في جمهورية مالي الشقيقة، ونتج عنه مقتل وإصابة العشرات من عناصر الجيش المالي. وأكدت الوزارة وقوف المملكة مع جمهورية مالي الشقيقة، ورفضها التام لكل أشكال العنف والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه.



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