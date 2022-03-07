تحرك أممي لرفع الحظر عن النفط الليبي

دعا كبير مسؤولي الأمم المتحدة في ليبيا ، إلى رفع حصار الإنتاج في حقلين نفطيين، بما في ذلك أكبر حقلين نفطيين في البلاد، حيث ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 130 دولارًا للبرميل.

وقالت ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، إن منع إنتاج النفط من حقلي الشرارة والفيل «يحرم جميع الليبيين من مصدر دخلهم الرئيسي».

وقالت على تويتر «يجب رفع الحصار النفطي».

وتسببت الإغلاقات في انخفاض إنتاج ليبيا اليومي من النفط بمقدار 330 ألف برميل، وفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة.

أكبر احتياطات

وتمتلك الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تاسع أكبر احتياطيات نفطية معروفة في العالم، وأكبر احتياطي نفطي في إفريقيا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الإغلاق كلف ليبيا أكثر من 34.6 مليون دولار في اليوم من العائدات المفقودة.

وألقى رئيس الشركة مصطفى صنع الله باللوم في الإغلاق على مجموعة مسلحة بقيادة محمد بشير القرق في بلدة الزنتان الجبلية، على بعد حوالي 136 كيلومترًا (أكثر من 84 ميلاً) جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وقال القرق، الذي يقود قوة حراسة المنشآت النفطية في المنطقة، إن الإغلاق جاء بسبب «الظروف المعيشية السيئة»، مطالبا السلطات بتوفير الخدمات لأهالي المنطقة، بحسب وسائل إعلام محلية.

جاء الإغلاق في الوقت الذي وصل فيه خام برنت، معيار التسعير الدولي إلى 139.13 دولارًا للبرميل قبل أن يتراجع يوم الإثنين ليتم تداوله عند 130.29 دولارًا للبرميل.

كانت الزيادة المتزايدة في أسعار النفط نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أرسل موجات صدمة للأسواق العالمية.