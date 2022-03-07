30 موريتانيا مفقودا في مالي

وأوضحت المصادر أن البحث والتحري ما زالا مستمرين لكشف مصيرهم، فيما تتحدث مصادر أهلية عن مقتلهم على يد الجيش المالي ومجموعة فاجنر الروسية، بعد اعتقالهم، السبت، بمنطقة حدودية في مالي. وكان موريتانيان قد أصيبا، السبت، في إطلاق نار استهدف سيارة داخل الأراضي المالية، ونقلا لتلقي العلاج في مستشفى مدينة «النعمه» 1200 كلم شرق العاصمة نواكشوط. وذكرت المصادر أن والي ولاية «الحوض الشرقي» الحدودية يبحث مع السلطات في مالي مصير المفقودين. ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي عن السلطات الموريتانية.
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