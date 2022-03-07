وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق

وأعرب الرئيس الباكستاني عارف علي ورئيس الوزراء عمران خان وسياسيون بارزون عن حزنهم، إلى جانب قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا.
انتخب ترار رئيسًا للبلاد بعد أن دعمه حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف في الانتخابات الرئاسية عام 1997. وكان صديقًا مقربًا لشريف الذي فاز في الانتخابات البرلمانية عام 1997.
وأطاح الديكتاتور العسكري السابق برويز مشرف بشريف عام 1999 في انقلاب أبيض. ومع ذلك، سمح مشرف لترار بمواصلة عمله كرئيس حتى عام 2001 عندما أجبر ترار على الاستقالة وخلفه.
يعيش مشرف حاليًا في منفى اختياري في دبي بعد أن أجبر على الاستقالة في عام 2008 عندما خسر السياسيون الذين يدعمونه الانتخابات البرلمانية. وكان شريف، الذي أمرت محكمة بإقالته في 2017 بتهم فساد، يعيش في المنفى في لندن.
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