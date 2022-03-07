شاحنة تقتحم بوابات السفارة الروسية في إيرلندا

أوقفت السلطات الإيرلندية رجلا قاد شاحنة إلى الاصطدام ببوابة السفارة الروسية في دبلن، وفق ما أشارت قناة "سكاي نيوز" البريطانية. ونقلت "سكاي نيوز" عن الشرطة الأيرلندية قولها إن الشاحنة اصطدمت ببوابات السفارة الروسية في طريق أورويل في جنوب دبلن، وقد ألقت السلطات القبض على الرجل الذي قاد الشاحنة إلى السفارة.



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