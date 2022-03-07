روسيا تعلن تدمير مختبرات بيولوجية لأمريكا في أوكرانيا احتوت فيروسات خطيرة

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهمت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين 7 مارس/آذار 2022، الولايات المتحدة الأمريكية بإقامة 30 مختبراً بيولوجياً في أوكرانيا، تشمل فيروسات تسبب أمراضاً خطيرة، مشيرة إلى أنها قد قامت بتدمير بعضها.



جاء ذلك في تصريحات صحفية لقائد قوات الدفاع الشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات الروسية، إيغور كيريلوف، حول برنامج الولايات المتحدة البيولوجي العسكري في أوكرانيا، نقلتها وكالة الأناضول.



أوضح كيريلوف أن وزارة الدفاع الأمريكية "أدارت برامج بيولوجية عسكرية في أراضي الاتحاد السوفييتي السابق"، ويقصد بذلك أوكرانيا، ولم يصدر عن كييف أو واشنطن أي تعليق على ذلك.



حيث قال القائد الروسي: "تم إنشاء شبكة من 30 مختبراً بيولوجياً بأوكرانيا، في مدن لفيف وخاركيف وبولتافا"، مشيراً إلى أنه تم تدميرها.



وأضاف: "تم العثور هناك على آثار لمسببات أمراض الطاعون والجمرة الخبيثة وداء البروسيلات والدفتيريا وداء السلمونيلات والدوسنتاريا".



قال كيريلوف: "فقط في مدينة لفيف، تم تدمير 232 حاوية تحتوي على العامل المسبِّب لمرض داء البريميات، ثلاثين من التولاريميا، وعشرة من داء البروسيلات، وخمسة مع الطاعون".



كما ادعت وزارة الدفاع الروسية أن واشنطن أنفقت أكثر من 200 مليون دولار على أعمال المعامل البيولوجية في أوكرانيا، وشاركت مختبرات المديرية المركزية للصحة والأوبئة، التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، في البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي.



انتهاء جولة ثالثة من المفاوضات

وقالت السفارة الروسية في بيلاروسيا، الإثنين، إن "الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدَي روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا قد انتهت".



وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية، في بيان نُشر على قناتها بـ"تليغرام"، أن "المفاوضات جرت خلف أبواب مغلقة واستمرت أكثر من ثلاث ساعات، خلال الاجتماع أخذ الطرفان استراحة واحدة".



وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي: "يأمل الجانب الروسي أن تبدأ الممرات الإنسانية العمل الثلاثاء، وقد أكد الجانب الأوكراني ذلك".



وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.



(الاناضول)