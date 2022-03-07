أجواء تشاؤميّة.. ختام الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 10:04 مساءً

انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات الاوكرانية الروسية، وسط أجواء ضبابية من الطرفين. اذ قال الوفد الروسي انه من المبكر الحديث عن أي نتائج إيجابية للمفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا الى بدء جولة رابعة من المحادثات قريبا.

وفي ختام الجولة الثالثة أعلن الأوكرانيون تحقيق “بعض النتائج الإيجابية” حول الممرات الإنسانية، فيما رأى الروس أنها لم تكن “بمستوى التطلعات”.

وكتب العضو في الوفد الأوكراني مستشار الرئاسة ميخايلو بودولياك على تويتر: “حصلنا على بعض النتائج الإيجابية بشأن لوجستية الممرات الإنسانية”، لافتا الى انه “سيتم إدخال تغييرات، وسنقدم مساعدة أكثر فعالية لمن يعانون من عدوان الاتحاد الروسي”.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمسائل الجوهرية ولا سيما تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار، “ستتواصل مناقشات مكثفة” غير أنه ليس هناك إلى اليوم “نتائج يمكن أن تحسن الوضع” بحسب قوله.

بدوره، أعلن كبير المفاوضين الروس فلاديمير مدينسكي أن الجولة الثالثة التي جرت على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا لم تكن “بمستوى تطلعات” موسكو.

وقال في تصريحات نقلها تلفزيون “روسيا 24” العام: “نأمل أن نتمكن في المرة المقبلة من تحقيق تقدّم أكبر”.

الى ذلك، أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية انه “جرت المناقشة خلف أبواب مغلقة واستمرت أكثر من 3 ساعات”.

وكانت الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع في أوكرانيا قد انطلقت في وقت سابق، مساء الاثنين، في بيلاروسيا، حسب ما أفادت وكالات الأنباء الروسية والبلاروسية.

وأكدت سفارة موسكو لدى مينسك، الاثنين، انطلاق الجولة الثالثة. كما أعلن الوفد الأوكراني ووزارة الخارجية البيلاروسية بدء المفاوضات في منطقة بيلوفيشسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس.

وقالت وكالة بلتا البيلاروسية في حسابها على تلغرام: “بدأت الجولة الثالثة من المفاوضات في بيلوفيشسكايا بوشا”، المنتزه الوطني على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، مرفقة النبأ بصورة للوفدين الروسي والأوكراني جالسين إلى طاولة المفاوضات.