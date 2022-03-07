رئيس وزراء بريطانيا يطالب بالابتعاد عن الغاز الروسي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أدّت الأحداث الأوكرانية الأخيرة الى تعزيز مخاوف القارة الأوروبية على مصادرها من الطاقة ولا سيما الغاز. وبات من المعروف أن أوروبا تعتمد على الغاز الروسي للحصول على الطاقة في بلدانها اعتمادا كبيرا يتجاوز في بعض الدول الـ 50% من حاجاتها للغاز.

وفي هذا الشأن،طالب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، بالابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على النفط والغاز الروسيين نتيجة للغزو الروسي على أوكرانيا.

وبعد محادثات مع رئيسي وزراء كندا وهولندا، قال جونسون، إن الدول يجب أن تعمل معًا لتأمين البدائل.

غير أن رئيس الوزراء الهولندي “مارك روته”، حذّر من أن فرض مقاطعة الآن سيكون له “عواقب وخيمة”.

وجاءت دعوة جونسون خلال مؤتمر صحفي، بعد أن ناقش القادة الثلاثة عقوبات جديدة ضد روسيا ومساعدة أوكرانيا، حيث تواجه المملكة المتحدة انتقادات بشأن مستوى دعمها للاجئين الفارين من الصراع.

ولدى سؤاله عن مزاعم بأن الولايات المتحدة تجري مناقشات نشطة مع الدول الأوروبية حول حظر واردات النفط الروسي، قال جونسون إن الحلفاء الغربيين “يتحركون بسرعة كبيرة جدًا” وأن الأمور التي لم يكن من الممكن اعتبارها ممكنة قبل أسابيع “أصبحت الآن قيد البحث”.

على خط مواز، أفادت وكالة رويترز بأن الكونغرس قد يتجه الى التصويت، الثلاثاء، على قرار يقضي بوقف الواردات الروسية من الغاز والنفط، وكانت روسيا قد حذّرت مرارا بأن اي قرار مماثل قد يودي الى عواقب وخيمة.