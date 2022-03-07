أوكرانيا تتهم روسيا باستخدام شعارات النازية على معدّاتها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 7:47 مساءً

انتشرت على منصات التواصل صور تظهر معدات روسيا عليها الشعارات النازية “Z” .

وفي هذا الشأن، اتهم وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، روسيا، الاثنين، باستخدام اللافتات النازية “Z” على معداتها.

وفي تغريدة على حسابه على تويتر قال: إن “المحتلين الروس” الذين يحملون اللافتات النازية ‘Z’، ويستخدمونها على معداتهم، معروفون لنا للغاية”.

وأضاف “في عام 1943، بجوار معسكر اعتقال زاكسينهاوزن (في أورانينبورغ بألمانيا) كانت هناك محطة Z، حيث تم ارتكاب المجازر، وإطلاق نار من الخلف، فضلا عن غرفة غاز، هذا هو العلم الروسي”.

وتم استخدام المعسكر الشهير من عام 1936 إلى نهاية الحرب العالمية الثانية في مايو 1945. وكان يحتجز بشكل أساسي سجناء سياسيين.

وبعد عمليات قصف عنيفة ليل الأحد الإثنين، خفت حدة المعارك موقتا بسبب “خسائر جسيمة” لحقت بالجانب الروسي، بحسب ما أكد وزير الدفاع الأوكراني أولسكي ريزنيكوف.

لكنه حذر بأن القوات الروسية تعد لـ”سلسلة جديدة من الهجمات” ستستهدف “بالمقام الأول كييف وخاركيف وتشرنيغيف (شمال) وميكوفاييف (جنوب)”.

وقتل 13 شخصا على الأقل الاثنين في قصف طاول مخبزا صناعيا في ماكاريف على بعد خمسين كلم غرب كييف، وفق ما أفادت أجهزة الإسعاف الأوكرانية.

الى ذلك، أعلن رئيس بلدية كييف بطل العالم السابق في الملاكمة فيتالي كليتشكو على تطبيق تلغرام “العاصمة تستعد للدفاع عن نفسها” مؤكدا “كييف ستصمد! ستدافع عن نفسها! لنقف معا!”

وتستعد القوات الأوكرانية لتدمير آخر جسر يربط كييف ببقية المناطق غربا سعيا لوقف تقدم الدبابات الروسية.