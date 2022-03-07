شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. صنعاء تنتفض ضد المليشيا «ارحل يا حوثي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

«ارحل ارحل يا حوثي».. “لا حوثي بعد اليوم”.. صوت من حنجرة الثورة؛ وعبارات كطلقات الرصاص؛ أطلقها يمنيون أخيرا بوجه الظلم والإجرام الذي تمارسه الجماعة الإرهابية منذ سنوات في تراب اليمن الطاهر.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت العبارات المدوية والمزلزلة في وجه الحوثيين، وهي مكتوبة على كل جدران المدينة تقريبا.

الفيديو نقله محمد الضبياني، وهو إعلامي يمني، حيث رصد ولأول مرة على مدى سبع سنين من الصمت، انفجر صوت اليمنيين على الجدران، لكنها تقول كل شيء.

فمن كان يجرؤ على المساس بجدارن والشعارات الحوثية، إلا أن الوضع الآن انفجر ولن يعود للوراء مرة أخرى.

فهي إذن ثورة كاملة، لا مجرد شعارات على الجدران، ذلك ما يفهمه فقهاء مراعاة الخصوصية لظرف المكان والزمان في المعقل الأول للحوثيين.