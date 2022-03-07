عاجل.. فرنسا تطالب مواطنيها بمغادرة أوكرانيا فورًا

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طالبت فرنسا من مواطنيها المتواجدين في أوكرانيا، بمغادرتها على الفور.
ودعت وزارة الخارجية الفرنسية، المواطنين الفرنسيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية بسرعة مغادرتها فورًا، وسط استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وما خلفته من دمار هائل.
وكانت وفرنسا وأمريكا طالبتا مواطنيهما، المتواجدين في روسيا، بمغادرة موسكو فورًا بأي وسيلة.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: على المواطنين الأمريكيين الموجودين في روسيا مغادرتها فورا بأي من الوسائل المتاحة.
وأوضحت السفارة في بيانها أن قدرة سفارتها في موسكو على مساعدة المواطنين الأمريكيين محدودة.
وكانت الولايات المتحدة، دقت أجراس الإنذار لرعاياها بمغادرة روسيا وسط الحرب القائمة مع أوكرانيا، قبل أيام.
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