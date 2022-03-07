شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام صادمة.. روسيا دمرت 202 مدرسة و34 مستشفى في غزوها لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في تصريحات صادمة، أعلن مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك اليوم الإثنين عن الخسائر التي ألحقتها روسيا بالبتى التحتية في أوكرانيا.

وأضاف أن الهجمات التي شنتها القوات الروسية تركت أكثر من 900 تجمع سكني بدون أي إمدادات من الكهرباء والمياه.

وكتب بودولياك على حسابه في تويتر: “برابرة القرن الواحد والعشرين، روسيا أتلفت ودمرت 202 مدرسة و34 مستشفى وأكثر من 1500 مبنى سكني”.

بينما أعلنت وزارة الطاقة أن 646 ألف شخص في أنحاء أوكرانيا يعيشون بلا كهرباء ، إضافة إلى 130 ألفاً يعيشون بدون إمدادات غاز في البلاد.