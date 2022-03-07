شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف واعتقال.. بيان عاجل من روسيا بشأن «احتجاز طائراتها» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نشرت وسائل إعلام روسية، تقارير تتحدث عن احتجاز طائرتين لشركة “Azur Air” في الغردقة وشرم الشيخ بمصر، الأمر الذي أثار الجدل وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه خرجت السفارة الروسية لدى القاهرة، للرد بشكل عاجل على هذه التقارير، موضحة حقيقية ما جرى مع الطائرات الروسية في مصر.

وقالت السفارة على لسان المتحدث الإعلامي باسمها، إيليا فوديانوف، في حديث لوكالة “نوفوستي”: إن كل رحلات شركات الطيران الروسية من مصر تجري بنظام دوري والتقارير الإعلامية حول احتجاز طائرات غير صحيحة.

وقال: “يجري تسيير كل رحلات شركات الطيران الروسية بنظام دوري. كانت هناك فقط حالات تأخير غير ملموسة لإقلاع طائرات بعض الشركات لأسباب فنية”.

وتابع فوديانوف: “لم يتم اعتقال أو احتجاز أي طائرات، المعلومات حول احتجاز أي طائرات على يد السلطات المصرية لا تتطابق مع الواقع”.