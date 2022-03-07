شكرا لقرائتكم خبر عن عمران خان : لن نسمح للعناصر الإرهابية في زعزعة أمن باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أنه لن يسمح للعناصر الإرهابية بالاستمرار في زعزعة أمن واستقرار باكستان.

وقال خان خلال رئاسته اجتماعاً رفيع المستوى في إسلام آباد اليوم لمراجعة الوضع الأمني: إنَّه عازم على تطبيق خطة العمل الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب؛ لملاحقة العناصر الإرهابية في جميع أنحاء باكستان والقضاء عليها.

وجدّد إدانته الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور يوم الجمعة الماضية، مشيراً إلى أنَّ أجهزة الأمن تعمل عن كثب لتعقب الشبكة الإرهابية التي تقف وراء تنفيذ ذلك الهجوم.

وأضاف أنه لن يسمح لأي عناصر بنشر الإرهاب والتطرف والخلافات الطائفية في باكستان، وسيُحاسب من يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة وفق قانون مكافحة الإرهاب.

من جهة أخرى، قال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد: إنَّ أجهزة الأمن الباكستانية اكتشفت وجود شبكة إرهابية كبيرة في إقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان، وسيُكشف عنها في الوقت المناسب.

وذكر أن أجهزة الأمن تمكنت من الوصول إلى هوية الإرهابي الذي نفَّذ الهجوم الانتحاري داخل المسجد في مدينة بيشاور يوم الجمعة الماضية، وكشفت عن الشبكة الإرهابية التي قدمت له الدعم اللوجيستي لتنفيذ الهجوم.