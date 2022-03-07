روسيا تتعهد بمواصلة توريد الغاز إلى أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر - تعهدت روسيا الاثنين، بمواصلة توريد الغاز إلى أوروبا بموجب العقود طويلة الأجل، كما أكدت السلطات الروسية، أن ضخ الغاز عبر أوكرانيا مستمر بنسبة 100% بموجب اتفاقية العبور، حسبما ذكرت "العربية".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، أعلن الاثنين بأن بلاده ستواصل الاعتماد على واردات الطاقة من روسيا، وفقا لبيان خطي.

وقال شولتس إن "إمداد أوروبا بالطاقة للتدفئة وللتنقل وللإمداد بالكهرباء وللصناعة، لا يمكن تأمينه بطريقة أخرى في الوقت الراهن".

وأضاف شولتس أن الطاقة الواردة من روسيا لها أهمية أساسية بالنسبة للحياة اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب في أن أوروبا استثنت توريدات الطاقة من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

بيد أنّ شولتس شدد في الوقت نفسه على أنه يجري العمل على إيجاد بدائل للطاقة الروسية.