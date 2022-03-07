شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوشقة" و"يمامة" مرشحا رئاسة الوفد بعد تقديم "قورة" طلبا بعدم خوض الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت اليوم اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد طلبًا من المهندس ياسر قورة، المرشح لمنصب رئيس حزب الوفد، اعتذر فيه عن خوض الانتخابات.

وقال المهندس ياسر قورة:"أتقدم باعتذارى عن استكمال ترشحى على منصب رئيس حزب الوفد والمزمع إجراؤها يوم الجمعة القادم الموافق 11 مارس 2022 وذلك بناء على طلبى، مع تمنياتى بالتوفيق للجنة والهيئة الوفدية، مقدمه لسيادتكم لاتخاذ اللازم".

ويخوض الانتخابات على منصب رئيس حزب الوفد المرشحان المستشار بهاء الدين أبوشقة، الرئيس الحالى للحزب، والدكتور عبدالسند يمامة، عضو الهيئة العليا للحزب.

يذكر أن لجنة الإشراف على الانتخابات قد أتمت كل الاستعدادات لدعوة الجمعية العمومية "الهيئة الوفدية" لاختيار رئيس الحزب، وكانت الهيئة القضائية المشرفة على إجراء الانتخابات قد أوفدت المستشار محمد عبدالمعطى، ممثل النيابة الإدارية وعضو اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لمعاينة مقر انعقاد الانتخابات والاطلاع على صناديق الاقتراع ومراجعة كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الهيئة القضائية الموقرة لتحقيق الشفافية والنزاهة فى انتخابات رئاسة الحزب المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل الموافق 11 مارس 2022.