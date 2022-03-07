شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على اقتراحات برغبة لإنشاء مزلقانات وكبارى ورصف طرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب مساء اليوم الاثنين، الموافقة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب بشأن إنشاء مزلقانات وتطوير ورصف طرق وكبارى ومواقف.

ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ريهام عبد النبى السيد، بشأن إنشاء مزلقان سكة حديد بقرية خور أبو على والعقيبة بقرية الحجز بحرى مركز ومدينة أدفو – محافظة أسوان، للتيسير على المواطنين فى الحركة، ودعت لإدراجه فى الخطة.

كما وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: عاطف ناصر رئيس اللجنة، وعبدالله أحمد عبد الله، بشأن رصف طريق ميت حلفا من الاتجاهين ابتداءً من نزلة الدائرى حتى عزبة أسما – مركز قليوب – محافظة القليوبية، ووافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مرفت عازر، بشأن إنشاء فرع هيئة سلامة الغذاء بمدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية.

ووافقت اللجنة أيضًا على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات الحداد بشأن إنشاء مواقف خاصة للسيارات الأجرة والخاصة وتيسير حركة المرور داخل محافظة الإسكندرية، وقررت حفظ الاقتراح الثانى المقدم منها بشأن إنشاء مراكز شباب خاصة بذوى الهمم وتعميمها بجميع محافظات الجمهورية.

كما شهد الاجتماع الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سوسن حسن حافظ، بشأن الاستغلال الأمثل لجميع المساحات الموجودة أسفل الكبارى العامة – محافظة الإسكندرية. على أن يتم الاستغلال الأمثل من محافظة الإسكندرية لما هو متاح سواء لإقامة جراجات أو محلات.

ووافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إنشاء كبارى المشاة بالطريق الصحراوى فى قرى العقارية – عرابى – العزة – حلب – الوفاء – شلتوت - محافظة الإسكندرية.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رحاب محمد موسى، بشأن رصف شارع المدارس وشارع مجمع الفاروق – كفر حميد – محافظة دمياط، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إحسان شوقى عبد السلام، بشأن إنشاء مبنى خدمات حكومية (مجمع) فى محافظة الإسكندرية، ووافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب جازى سعد، بشأن إنشاء محطة تعبئة أسطوانات غاز ومطحن دقيق بمركز الحسنة ونخل بوسط سيناء - محافظة شمال سيناء.

وسحب النائب إبراهيم عويس الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن إقامة محطة وسيطة لتجميع القمامة على أرض ملك الأوقاف بكفر سليم – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إنارة طريق بنها شبرا الحر بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب زكى عباس عبدالظاهر، بشأن حظر منع تراخيص للمنشآت التجارية والاستثمارية التى لا تتضمن منشأتها مواقف انتظار للسيارات، وحفظ الاقتراح برغبة المقدم من النائب أبانوب عزت عزيز، بشأن إنشاء مبنى سكن إيواء لمتضررى المنازل المنهارة بمنطقة جراج الترعة بحى الساحل – محافظة القاهرة، وحفظ الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن إقامة ميناء جاف محافظة كفر الشيخ لتوفير فرص عمل.

كما أجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مى رشدى غيث، بشأن إقامة بوابة ومزلقان أمام قرية المساعدة– مركز منيا القمح – محافظة الشرقية.