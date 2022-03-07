شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إربين وخاركيف … أوديسا في انتظار هجوم روسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير: أطلق الرئيس الأوكراني فلادويمير زيلينسكي تحذيرا اليوم الإثنين، من أن روسيا لمهاجمة لمدينة أوديسا. وتعد مدينة أوديسا، ثالث أكبر مدينة أوكرانية، والواقعة على البحر الأسود، والتي تضم ميناء. وفيما تتجه الأنظار إلى المدينة الهامة في أوكرانيا؛ يستعد سكان المدينة التاريخية للهجوم بوضع عوائق الدبابات في الشوارع وعلى الأرصفة. كما أكدت أنباء أن سكان المدينة يقومون بتعبئة أكياس الرمل، ومساعدة القوات الأوكرانية في تحصين مواقعها.

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