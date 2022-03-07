شكرا لقرائتكم خبر عن رد موجع من رئيس وزراء باكستان للدول الغربية بشأن الأزمة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

«لسنا عبيدا لكم»، بهذه العبارة، هاجم رئيس وزراء باكستان عمران خان، السفراء الغربيين في إسلام أباد.

وكان السفراء الغربيين، قد حثّوا باكستان الأسبوع الماضي على إدانة تحركات روسيا في أوكرانيا، وسألهم عما إذا كانوا يعتقدون أن باكستان «عبد» لهم.

وأمام تجمع سياسي قال خان: «ماذا تعتقدون؟ هل نحن عبيد لكم .. نفعل أي شيء تقولونه؟.

وتابع خان: «أريد أن أسأل سفراء الاتحاد الأوروبي: هل كتبتم مثل هذه الرسالة إلى الهند؟» مشيراً إلى أن خصم باكستان اللدود امتنع أيضاً عن التصويت.

كما أوضح أن الدول الأوروبية لم تنتقد الهند على أفعالها في كشمير التي خاضت بسببها باكستان والهند حربين.

وكانت باكستان، قد امتنعت عن التصويت مع توجيه الجمعية العامة للأمم المتحدة توبيخاً بأغلبية ساحقة لروسيا لغزوها أوكرانيا.

يذكر أن رؤساء 22 بعثة دبلوماسية، بما في ذلك بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد نشروا رسالة مشتركة في الأول من مارس، حثت باكستان على دعم قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين العدوان الروسي على أوكرانيا.