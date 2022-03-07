شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد يطالب بتوحد العرب: التاريخ يُصنع الآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن العالم يمر بمتغيرات كبيرة وتحالفات صعبة، مؤكدًا أن الغلبة ستكون للأمم القوية، مطالبًا بتوحد العرب وتقاربهم.

وكتب الشيخ “بن راشد” عبر حسابه في موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، : “علمتني الحياة العالم يمر بمتغيرات كبيرة .. وموازين جديدة .. وتحالفات صعبة..لن تكون الغلبة في النهاية إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة .. ألم يحن للعرب أن يتقاربوا .. ويتعاونوا.. ويتفقوا ..حتى يكون لهم وزن .. ورأي .. ومكانة في التاريخ الجديد الذي يُصنع الآن..”.

ويشهد العالم حالة استنفار يعيش فيها الجميع على أعصاب بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وتهديد روسيا بحرب نووية بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرضته عليها دول الغرب والاتحاد الأوروبي وسط اشتداد الصراع.