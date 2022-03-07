شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. 13 قتيلا بقصف روسي على مخبز صناعي بالعاصمة كييف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
سقط 13 قتيلا على الأقل، في قصف طال مخبزا صناعيا غرب العاصمة الأوكرانية كييف؛ بحسب خبر عاجل بثته وكالة “فرانس برس” منذ دقائق.
فيما أفادت مصادر ميدانية أن أرتالا من القوافل العسكرية الروسية شوهدت في محيط كييف. وقد أظهر فيديو قافلة ضخمة من الدبابات بمحيط كييف.
وفي فيديو نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” أوضح أن أرتالا من الدبابات الروسية وهي تتجه منذ دقائق إلى مدينة كييف.
وكان المتحدث باسم الكرملين، كشف اليوم الإثنين، عن شرط موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا فورا.
وقال المتحدث باسم الكرملين: “لا بد أن تعدل أوكرانيا الدستور، وتنبذ أي مطالب بالانضمام لأي تكتل”.
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