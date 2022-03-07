شكرا لقرائتكم خبر عن جائحة كورونا زادت من قرصنة المنتجات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد تقرير نشره مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، في مدينة أليكانتي الإسبانية، اليوم الإثنين، بأن جائحة كوفيد19- أعطت دفعة لقرصنة المنتجات. وجاء في التقرير "تأقلمت الشبكات الإجرامية بسرعة مع الفرص الجديدة والطلب على منتجات أخرى ناتجة عن الجائحة". ومن بين الأمثلة الكمامات،وغيرها من معدات الوقاية ضد الإصابة بفيروس كورونا.

شهد عام 2020 قيام سلطات الاتحاد الأوروبي بمصادرة 66 مليون منتج على أساس أنه مزيف، وهو تراجع بسيط في الأرقام المسجلة في العام السابق على الجائحة. وفي حين أن أغلب عمليات التزوير والتقليد مازالت تنتج في الصين وغيرها من الدول الأسيوية، فأن انتاج السلع الأقل جودة وأحيانا الخطيرة داخل الاتحاد الأوروبي زاد بشكل كبير.